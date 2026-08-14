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Қазақстанда ауа райы күрт өзгереді: Синоптиктер нөсер мен бұршақ жауатынын ескертті

15–17 тамыз аралығындағы ауа райы болжамы.

14 Тамыз 2026, 12:23
АВТОР
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©BAQ.KZ архиві 14 Тамыз 2026, 12:23
14 Тамыз 2026, 12:23
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Фото: ©BAQ.KZ архиві

Алдағы үш күнде Қазақстанда ауа райы айтарлықтай өзгереді. 15-17 тамыз аралығында елдің басым бөлігінде жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, екпінді жел соғып, кей жерлерде бұршақ жаууы мүмкін, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Синоптиктердің мәліметінше, жауын-шашын Қазақстанның батысы мен Қызылорда облысын қоспағанда, елдің барлық өңірде болады. Аталған аймақтарда құрғақ ауа райы сақталады.

Түнде және таңертең батыста, солтүстік-батыста, солтүстікте және орталық өңірлерде тұман түседі деп болжануда.

Қатты жаңбыр күтілетін аймақтар:

  • 15 тамыз – Қостанай облысында;

  • 15-16 тамыз – Солтүстік Қазақстан және Ақмола облыстарында;

  • 16 тамыз – Павлодар облысында.

Ең басты өзгеріс – ауа температурасының төмендеуі.

Тәуліктік температура өзгерістері

Батыста: Керісінше, ауа райы жылынады. Күндізгі температура 18-26°C-тан 25-33°C-қа дейін көтеріледі.

Ақтөбе облысында: Айтарлықтай өзгеріс күтілмейді, күндіз 20-30°C жылы болады.

Қостанай мен Солтүстік Қазақстан облыстарында: Түнде температура 15-20°C-тан 7-12°C-қа дейін, ал күндіз 20-30°C-тан 15-20°C-қа төмендейді.

Ақмола мен Павлодар облыстарында: Түнде 10-15°C күтіледі, ал күндізгі температура 30-35°C-тан 17-25°C-қа дейін түседі.

Орталық пен шығыс өңірлерде: Аптап ыстық қайта басталады. Осы өңірлердің оңтүстігінде күндізгі температура 34-39°C-тан (кей жерлерде 40-41°C-тан) 23-33°C-қа дейін төмендейді.

Оңтүстікте: Ыстықтың беті қайтып, 38-44°C-тан 30-37°C-қа дейін бәсеңдейді.

Оңтүстік-шығыста: Күндізгі температура 34-39°C-тан (кей жерлерде 40-43°C-тан) 30-36°C-қа дейін төмендейді.

Еске салайық, бұған дейін Қазгидромет тамыз айында құрғақшылық күтілетін өңірлерді атады

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