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  • Оралда екі жасөспірім биіктен құлап қаза тапты: Полиция тергеуді бастады

Оралда екі жасөспірім биіктен құлап қаза тапты: Полиция тергеуді бастады

Оралда жасөспірімдер шатырдан құлады.

9 Қазан 2026, 20:13
АВТОР
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©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов 9 Қазан 2026, 20:13
9 Қазан 2026, 20:13
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Фото: ©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов

Оралда екі жасөспірім биіктен құлап қаза тапты. Полиция тергеуді бастады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Алдын ала мәліметтер бойынша, 14 жастағы қыз бен 16 жастағы бозбала қаза тапты. Полицейлер 6 қазан күні кешке жасөспірімдермен не болғанын анықтап жатыр.

Әлеуметтік желілердегі алдын ала ақпаратқа сәйкес, қыз мектепте, ал бозбала колледж оқыған.

«Аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды. Қазіргі уақытта оқиғаның барлық мән-жайы мен себептері анықталуда. Тергеу барысы БҚО Полиция департаменті және прокуратура басшылығының бақылауында. ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабының талаптарына сәйкес, өзге ақпарат жария етуге жатпайды», – деп хабарлады ведомствода BAQ.KZ сауалына жолдаған жауабында.

Айта кетейік, бұған дейін Теміртауда ата-анасын өлтірді деген күдікпен 20 жастағы жігіт қамауға алынды

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