Оралда екі жасөспірім биіктен құлап қаза тапты: Полиция тергеуді бастады
Оралда жасөспірімдер шатырдан құлады.
Оралда екі жасөспірім биіктен құлап қаза тапты. Полиция тергеуді бастады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Алдын ала мәліметтер бойынша, 14 жастағы қыз бен 16 жастағы бозбала қаза тапты. Полицейлер 6 қазан күні кешке жасөспірімдермен не болғанын анықтап жатыр.
Әлеуметтік желілердегі алдын ала ақпаратқа сәйкес, қыз мектепте, ал бозбала колледж оқыған.
«Аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды. Қазіргі уақытта оқиғаның барлық мән-жайы мен себептері анықталуда. Тергеу барысы БҚО Полиция департаменті және прокуратура басшылығының бақылауында. ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабының талаптарына сәйкес, өзге ақпарат жария етуге жатпайды», – деп хабарлады ведомствода BAQ.KZ сауалына жолдаған жауабында.
Айта кетейік, бұған дейін Теміртауда ата-анасын өлтірді деген күдікпен 20 жастағы жігіт қамауға алынды.
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