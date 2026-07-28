Орал қаласында садақ атудан Қазақстан чемпионаты басталды
31 шілдеге дейін жалғасатын додада спортшылар классикалық және компаунд садақ ату түрлері бойынша жеңімпаздарды анықтайды.
28 Шілде 2026, 02:42
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28 Шілде 2026, 02:4228 Шілде 2026, 02:42
70Фото: Спортты дамыту дирекциясының баспасөз қызметі
Биылғы ел біріншілігіне Қазақстанның 10 өңірінен 300-ге жуық спортшы қатысып жатыр. Ең көп құраманы Жетісу облысы бастап келді (53 спортшы). Жарысқа Орал қаласының мергендерімен бірге Астана, Алматы және Шымкент қалаларынан, сондай-ақ Ақмола, Алматы, Қарағанды, Павлодар және Түркістан облыстарынан спортшылар да қатысуға шешім қабылдады.
31 шілдеге дейін жалғасатын додада спортшылар классикалық және компаунд садақ ату түрлері бойынша жеңімпаздарды анықтайды.
Спортты дамыту дирекциясы мәліметінше, үздік нәтиже көрсеткен отандастарымыз қыркүйек айында Жапонияда өтетін жазғы Азия ойындарында Қазақстан намысын қорғайтын болады.
Айта кетейік, биыл Орал қаласы садақ атудан жабық кешендегі Қазақстан чемпионатын да қабылдаған еді.
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