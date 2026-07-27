Мұнай бағасының төмендеуі акциялар мен облигацияларды қымбаттатты
S&P 500 индексінің фьючерстері 0,8 пайызға, Nasdaq фьючерстері 1,3 пайызға көтерілді.
Азия қор нарықтары жаңа аптаны өсіммен бастады. Бұған Таяу Шығыстағы шиеленістің бәсеңдеуі аясында мұнай бағасының айтарлықтай төмендеуі себеп болды. Сарапшылардың пікірінше, бұл инфляциялық қысымды азайтып, инвесторлардың облигацияларға деген қызығушылығын арттырған.
Reuters-тің хабарлауынша, Иран АҚШ шабуылдарын тоқтатқан жағдайда өз соққыларын да тоқтатуға дайын екенін мәлімдеді. Осы мәлімдемеден кейін Brent маркалы мұнайдың бағасы 5,2 пайызға төмендеп, барреліне 91,73 долларды, ал WTI мұнайы 84,45 долларды құрады.
Мұнай бағасының арзандауы әлемдік қор нарықтарына оң әсер етті. S&P 500 индексінің фьючерстері 0,8 пайызға, Nasdaq фьючерстері 1,3 пайызға көтерілді. Сондай-ақ Жапонияның Nikkei индексі 0,4 пайызға, Оңтүстік Кореяның KOSPI индексі 0,6 пайызға өсті.
Нарық қатысушылары осы аптада АҚШ Федералдық резерв жүйесінің, Англия банкінің және Жапония банкінің пайыздық мөлшерлеме бойынша шешімдерін күтуде. Сарапшылар орталық банктердің қазіргі мөлшерлемені өзгеріссіз қалдыру ықтималдығы жоғары екенін айтады.
Сонымен қатар инвесторлардың назары АҚШ-тың ірі технологиялық компаниялары – Microsoft, Meta, Amazon, Apple және Qualcomm компанияларының тоқсандық қаржылық есептеріне ауып отыр. Бұл нәтижелер әлемдік қор нарықтарының алдағы бағытына ықпал етуі мүмкін.
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