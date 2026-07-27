Тоқаев Путинге айтқан ұсыныстың астарында не жатыр? 

27 Шілде 2026, 17:15
АВТОР
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©BAQ.KZ коллажы 27 Шілде 2026, 17:15
27 Шілде 2026, 17:15
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Фото: ©BAQ.KZ коллажы

Омбыда Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Ресей президенті Владимир Путинге Украинадағы соғысты уақытша тоқтатып, «Стамбұл – 2.0» келіссөз форматына оралуды ұсынды. 

Алайда Кремль қақтығысты жай ғана «қатырып қою» мүмкін емес екенін мәлімдеді.

Қазақстан Президентінің бұл бастамасы нені білдіреді? Ресей мен Украина келіссөзге қаншалықты дайын? Соғысты уақытша тоқтату мен қақтығысты ұзақ мерзімге мұздатудың айырмашылығы қандай? Осы және өзге де сұрақтарды саясаттанушы Жанат Момынқұловпен бірге талқыладық.

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