ОПЕК+ мұнай нарығының бағытын айқындайды: 7 маусымдағы кездесуден Қазақстан не күтеді?
Сарапшылар ОПЕК+ шешімі Қазақстанның бюджетіне, теңгеге, инфляцияға және жанармай нарығына қалай әсер етуі мүмкін екенін түсіндірді.
7 маусымда ОПЕК+ елдері мұнай нарығындағы жағдайды, өндіріс квоталарын және қатысушы мемлекеттердің міндеттемелерді орындау деңгейін қайта талқылайды. Қазақстан үшін бұл шешім жаздағы негізгі экономикалық факторлардың біріне айналуы мүмкін. Өйткені мұнайдан түсетін табысқа қатысты болжамдар, теңге бағамы, бюджет жағдайы, инфляция және ішкі жанармай нарығы осы шешімге тікелей байланысты. Қымбат мұнай, геосаяси шиеленіс және Ормуз бұғазы төңірегіндегі тәуекелдер күшейген тұста BAQ.KZ тілшісі ең ықтимал сценарийлерді, олардың Қазақстанға қаншалықты тиімді екенін және Brent бағасының жоғары болуы неге ел алдындағы басты мәселе – ОПЕК+ аясындағы квоталарды сақтау міндетін – күн тәртібінен алып тастамайтынын саралады.
ОПЕК+ отырысы қарсаңында не болып жатыр?
Reuters мәліметінше, ОПЕК+ құрамындағы жеті мемлекет – Сауд Арабиясы, Ресей, Ирак, Кувейт, Қазақстан, Алжир және Оман шілде айына арналған мұнай өндіру көлемін тәулігіне шамамен 188 мың баррельге арттыру мәселесін келісуі мүмкін. Бұл бұған дейін ерікті қысқартулар аясында шектелген өндіріс көлемінің бір бөлігін нарыққа біртіндеп қайтару саясатының жалғасы болмақ.
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