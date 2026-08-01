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Олимпиада-2028: World Boxing іріктеу турнирлерін өткізетін мемлекеттерді жариялады

1 Тамыз 2026, 07:14
АВТОР
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pexels.com 1 Тамыз 2026, 07:14
1 Тамыз 2026, 07:14
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Фото: pexels.com
Шотландияның Глазго қаласында World Boxing Атқару комитетінің отырысы өтіп, онда 2028 жылы Лос-Анджелесте (АҚШ) болатын Олимпиада ойындарына жолдама беретін бокс турнирлерін ұйымдастыратын мемлекеттер бекітілді.

2027 жылғы құрлықтық іріктеу жарыстары:

Америка - АҚШ
Азия - Қытай
Еуропа - Еуропа ойындары (Стамбұл)
Мұхит аралдары өңірі - Самоа
Африка - Нигерия

Ал 2028 жылғы әлемдік екі іріктеу турнирі:
Италия
Венгрия

Турнирлердің нақты күндері мен ұйымдастыруға қатысты қосымша ақпарат кейінірек жарияланады.

 
 

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