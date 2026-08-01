Олимпиада-2028: World Boxing іріктеу турнирлерін өткізетін мемлекеттерді жариялады
1 Тамыз 2026, 07:14
БӨЛІСУ
1 Тамыз 2026, 07:141 Тамыз 2026, 07:14
50Фото: pexels.com
Шотландияның Глазго қаласында World Boxing Атқару комитетінің отырысы өтіп, онда 2028 жылы Лос-Анджелесте (АҚШ) болатын Олимпиада ойындарына жолдама беретін бокс турнирлерін ұйымдастыратын мемлекеттер бекітілді.
2027 жылғы құрлықтық іріктеу жарыстары:
Америка - АҚШ
Азия - Қытай
Еуропа - Еуропа ойындары (Стамбұл)
Мұхит аралдары өңірі - Самоа
Африка - Нигерия
Ал 2028 жылғы әлемдік екі іріктеу турнирі:
Италия
Венгрия
Турнирлердің нақты күндері мен ұйымдастыруға қатысты қосымша ақпарат кейінірек жарияланады.
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