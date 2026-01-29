Нипах вирусы: ДДҰ қауіпті вирустан сақтану жолдарын айтты

Нипах вирусының өлім-жітім көрсеткіші қаңтар айында Үндістанда тіркелген жағдайларға байланысты - 40%-дан 75%-ға дейін бағаланады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі РИА Новости-ге сілтеме жасап.
ДДҰ өкілдері қауіпті Нипах вирусынан қалай сақтану керегін түсіндірді.
Вирус жарқанаттар мен кейбір үй жануарлары арқылы таралуы мүмкін. Мамандар жемістерді жақсылап жуу, олардың қабығын аршу, жарқанаттар тістеген жемістерді тұтынбау, сондай-ақ жануарлармен жұмыс істегенде жеке қорғаныс құралдарын қолдануды ұсынады.
Женевадағы Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ресми өкілі Тарик Жазаревич Нипах вирусының таралу қаупі туралы айтты.
Әлемдік деңгейдегі жалпы өлім-жітім көрсеткіші 40%-дан 75%-ға дейін бағаланады. Бұл вирус штаммына, сондай-ақ жергілікті эпидемиологиялық қадағалау мен клиникалық емдеу мүмкіндіктеріне байланысты, – деді ол.
ДДҰ инфекцияның жарқанаттардан адамға берілу қаупін төмендету қажеттігіне назар аударды. Мысалы, өңірде кеңінен қолданылатын күнжіт шырындарын қайнатып қолдану, жемістерді мұқият жуу және қабығынан тазалау қажет, ал жарқанаттардың тістеген іздері бар жемістерді тастау керек.
Сонымен қатар, ДДҰ үй жануарларынан инфекцияның берілу қаупін болдырмау қажеттігін атап өтті.
Табиғи жолмен жұғу жағдайлары шошқаларда, жылқыларда, сондай-ақ үй және жабайы мысықтарда тіркелген, – делінген ДДҰ хабарламасында.
Сонымен қатар, жануарлармен жұмыс істегенде жеке қорғаныс құралдарын қолдану қажеттігі айтылды.
Қаңтар айының ортасында Үндістанның Батыс Бенгалия штаты билігі Нипах вирусын бірнеше медициналық қызметкердің жұқтырғанын хабарлады.
Ауруханаларда жатқан науқастар Барасата ауруханасында оқшауланған және жасанды тыныс алу аппаратына қосылған.
Батыс БАҚ-тары науқастар санының өскені туралы хабарлағанымен, Үндістан билігі жаңа жағдайларды тіркегенін хабарламаған.
Азияның көптеген елдері, соның ішінде Вьетнам, Сингапур, Индонезия және басқалары, осы хабарламаларға байланысты санитарлық-эпидемиологиялық бақылауды күшейтетіндерін мәлімдеді.
ДДҰ Нипах вирусын әлемдегі ең қауіпті вирустардың бірі деп атайды, оған қарсы дәрі-дәрмек немесе вакцина жоқ.
Нипах қызба мен энцефалопатияны – ми жасушаларының зақымдануы мен өліміне әкелетін ауруларды туғызуы мүмкін.
Вирус түлкілер мен тышқандар арқылы таралады, адамдар көбінесе инфекцияланған жануардың сілекейі түскен жемістерді жегенде жұқтырады.
Сондай-ақ вирус үй жануарлары арқылы да берілуі мүмкін. Алайда Нипах әдетте ауа арқылы таралмайды және тек жұққан адамның ағзасындағы сұйықтықпен тікелей байланыста беріледі.
Еске салайық, бұған дейін Үндістанда өлімге әкелетін Нипах вирусы таралып жатқаны хабарланды. Сондай-ақ, вирустың таралуы қаупіне байланысты Азия елдері әуежай тексерісін күшейтті.
Бұған дейін хабарлағанымыздай, Қазақстан аумағында Нипах вирусын жұқтыру деректері де, оны елге сырттан әкелу фактілері де анықталған жоқ.