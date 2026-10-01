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  • Нетаньяху Flydubai оқиғасынан кейін әуе қауіпсіздігін күшейтуді тапсырды

Нетаньяху Flydubai оқиғасынан кейін әуе қауіпсіздігін күшейтуді тапсырды

Бұл талап израильдік те, шетелдік те әуе тасымалдаушыларына қатысты.

1 Қазан 2026, 01:29
АВТОР
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Menahem Kahana/ Pool Photo via AP 1 Қазан 2026, 01:29
1 Қазан 2026, 01:29
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Фото: Menahem Kahana/ Pool Photo via AP

Израиль премьер-министрі Беньямин Нетаньяху Flydubai ұшағында болған оқиғадан кейін елге ұшатын барлық рейстердегі қауіпсіздік шараларын күшейтуді тапсырды. Бұл талап израильдік те, шетелдік те әуе тасымалдаушыларына қатысты.

Нетаньяху кеңсесінің мәліметінше, Израиль билігі елге ұшатын ұшқыштардың жеке басын анықтап, олардың қауіпсіздік тексерулерін күшейтуді жоспарлап отыр.

Бұған 30 қыркүйекте Дубайдан Тель-Авивке бағыт алған Flydubai-дің FZ1073 рейсінде болған төтенше жағдай себеп болды. Ұшақтағы ұшқыштар арасындағы жанжалдан кейін борт Сауд Арабиясының Табук қаласына шұғыл қонды. Оқиға салдарынан екі ұшқыш жарақат алды, ал жолаушылардың барлығы аман қалды.

Израиль билігі оқиға бойынша тергеу жүргізіп жатыр. Оның нақты себебі мен мотиві әзірге анықталған жоқ. Flydubai компаниясы да тергеу аяқталғанша асығыс қорытынды жасамауға шақырды.

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