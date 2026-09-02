Непалдағы су тасқынынан қаза тапқандар саны 1,1 мыңнан асты
Непалда құтқарушылар 4 858 адамды іздеуді жалғастыруда. Тағы 6 541 тұрғын қауіпті аумақтардан қауіпсіз жерге көшірілді, деп хабарлайды BAQ.KZ The Kathmandu Post-қа сілтеме жасап.
Непал полициясы 1 127 адамның қаза тапқанын растады. Читванда - 348, шығыс Навалпарасиде - 217, батыс Навалпарасиде - 190 және Нувакотта - 155 мүрде табылды. Тағы қаза тапқандардың 9-ы көршілес Үндістан аумағынан анықталды.
Мамандар 1 113 мәйіттің қажетті рәсімдерін аяқтап, 95 қаза тапқан адамның туыстарына денелерін тапсырды. Отбасыларына жақындарын табуға көмектесу үшін жеке басы әлі анықталмаған 911 адам туралы ақпарат полиция сайтына орналастырылды.
Іздеу-құтқару операциясына 7 912 полицей жұмылдырылды. Олар отбасыларды қауіпті аймақтардан эвакуациялап, көмек жеткізіп, үйінділер астында қалған жолдарды тазартып, хабар-ошарсыз кеткендерді іздеуде.
Су тасқыны Бхотекоши өзеніне құлаған мұзды-тасты көшкін салдарынан болған. Су, балшық және үйінді ағындары елді мекендерді, жолдарды және шекара маңындағы сауда нысандарын қиратты. Сондай-ақ Непалдың бірнеше ауданындағы гидроэлектр станциялары зардап шекті.
Еске салсақ, бұған дейін Непалдағы су тасқынынан қаза тапқандар саны 734-ке жеткенін хабарлағанбыз. Із-түзсіз жоғалған 2,5 мыңға жуық адамды іздеу жалғасып жатыр.
Непал Meta мен TikTok-тан су тасқыны туралы жалған видеоларды жоюды талап етті.
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