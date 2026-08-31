Непал Meta мен TikTok-тан су тасқыны туралы жалған видеоларды жоюды талап етті
Непал билігі Meta мен TikTok компанияларынан жойқын су тасқындары мен көшкіндерден кейін таралып жатқан жалған және адастыратын материалдарды жедел түрде жоюды талап етті.
Олар жасанды интеллект көмегімен жасалған адам шошытарлық суреттер, жаңа деп ұсынылып жатқан ескі кадрлар, сондай-ақ қайырымдылық жинауды мақсат еткен алаяқтық жарияланымдар.
The Kathmandu Post басылымының хабарлауынша, үкімет өкілдері компаниялармен бірлесіп, пайдаланушылардың шағымдарына реакция жасауды жылдамдату қажеттілігін талқылады.
Әлеуметтік желілерді реттеу жөніндегі үкіметтік жұмыс тобының үйлестірушісі Биджай Кумар Рой қолайсыз контент ереже бұзу туралы хабарлама түскен бойда дереу жойылуы тиіс екенін мәлімдеді.
Билік сонымен қатар Meta мен TikTok-ты фейк және адам шошытарлық контентті анықтайтын алгоритмдерді жетілдіруге шақырды. Қазіргі уақытта мұндай шағымдарды қарау 24 сағаттан 48 сағатқа дейін уақыт алуы мүмкін.
Жеке бір мәселе ретінде алаяқтық жолмен ақша жинау әрекеттері туындады.
Жергілікті БАҚ мәліметтері бойынша, қаскөйлер зардап шеккендерге көмек ретінде қаражат аударуға шақыратын QR-кодтарды тарату арқылы қайғылы оқиғаны жеке пайдасына қолданып жатыр.
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