Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Наурызда қазақстандықтар қанша күн демалады?

Гүлжан РАМАНҚҰЛОВА
Бүгiн, 10:15
227
Бөлісу:
©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов
Фото: ©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов

2026 жылы наурызда еліміздің тұрғындары жалпы 13 күн демалады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Наурыздағы мерекелерге тоқталатын болсақ, көктемнің алғашқы айында Қазақстанда екі мемлекеттік мереке атап өтіледі, олар 8 наурыз – Халықаралық әйелдер күні және Наурыз мейрамы.

8 наурыздағы демалыс күндері:

Халықаралық әйелдер күніне байланысты аптасына бес күн жұмыс істейтін қазақстандықтар 7, 8, және 9 наурыз күндері демалады. 10 наурыз жұмыс күні.

Алты күн жұмыс істейтіндер 8 және 9 наурыз күндері демалып, 10 наурызда жұмысқа шығады.

Наурыз мейрамы:

Наурыз мейрамы биыл демалыс күндеріне түсіп тұр. Сондықтан қазақстандықтар 21, 22, 23, 24 және 25 наурыз күндері қатарынан бес күн демалады.

Алты күн жұмыс істейтіндер үшін 25 наурыз - жұмыс күні, ал 21, 22, 23 және 24 наурыз демалыс күндері болады.

Біз бұған дейін ақпан айында қанша күн күн демалатынымыз жайында жазған едік.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Ақтауда сауда орталығында жасөспірімдер қыз баланы жабылып ұрып кетті
Келесі жаңалық
Шымкентте әйел адам пышақ жарақатынан көз жұмды
Өзгелердің жаңалығы