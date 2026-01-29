Наурызда қазақстандықтар қанша күн демалады?

2026 жылы наурызда еліміздің тұрғындары жалпы 13 күн демалады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Наурыздағы мерекелерге тоқталатын болсақ, көктемнің алғашқы айында Қазақстанда екі мемлекеттік мереке атап өтіледі, олар 8 наурыз – Халықаралық әйелдер күні және Наурыз мейрамы.
8 наурыздағы демалыс күндері:
Халықаралық әйелдер күніне байланысты аптасына бес күн жұмыс істейтін қазақстандықтар 7, 8, және 9 наурыз күндері демалады. 10 наурыз жұмыс күні.
Алты күн жұмыс істейтіндер 8 және 9 наурыз күндері демалып, 10 наурызда жұмысқа шығады.
Наурыз мейрамы:
Наурыз мейрамы биыл демалыс күндеріне түсіп тұр. Сондықтан қазақстандықтар 21, 22, 23, 24 және 25 наурыз күндері қатарынан бес күн демалады.
Алты күн жұмыс істейтіндер үшін 25 наурыз - жұмыс күні, ал 21, 22, 23 және 24 наурыз демалыс күндері болады.
Біз бұған дейін ақпан айында қанша күн күн демалатынымыз жайында жазған едік.