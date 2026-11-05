Мұнай арзандады: АҚШ-тағы саяси өзгерістер нарыққа қалай әсер етті?
АҚШ-тағы сайлау қорытындысы Иранмен арадағы қақтығыстың тағдырына қатысты болжамдарды өзгертіп, мұнай нарығына ықпал етті.
Brent маркалы мұнайдың бағасы барреліне 100 доллардан төмендеп, 93,7 долларға дейін түсті. Сарапшылар мұны АҚШ-тағы Конгресс сайлауының нәтижесімен және Иранмен арадағы әскери шиеленістің бәсеңдеу мүмкіндігімен байланыстырады.
Соңғы уақытта әлемдік мұнай нарығындағы ахуалға Таяу Шығыстағы жағдай айтарлықтай ықпал етіп келеді. АҚШ пен Иран арасындағы әскери текетірес мұнай тасымалдайтын бағыттардың қауіпсіздігіне әсер етіп, шикізат жеткізіліміне қатысты алаңдаушылық туғызған. Осы факторлар мұнай бағасының жоғары деңгейде сақталуына себеп болды.
Дегенмен соңғы күндері нарықтағы бағыт өзгеріп, мұнай котировкалары төмендей бастады. Investing.com мәліметіне сүйенсек, Brent маркалы мұнайдың бір баррелі 93,7 доллар деңгейінде сатылып жатыр. Бұған дейін баға 100 долларлық межеден жоғары болған.
Нарық неге арзандауды күтеді?
Мұнай құнының төмендеуіне әсер еткен факторлардың бірі – АҚШ-тағы Конгресс сайлауы. Алдын ала нәтижелер демократтардың позициясы күшейгенін, ал қазіргі президент Дональд Трамптың Республикалық партиясының ықпалы әлсірегенін көрсетті.
Бұл жағдай мұнай нарығына қатысушылардың болжамына да әсер етті. Сарапшылар Трамптың Конгрестегі саяси тірегінің әлсіреуі оның Иранға қатысты ұстанымын өзгертіп, әскери қақтығысты дипломатиялық жолмен шешуге көбірек көңіл бөлуіне түрткі болуы мүмкін деп санайды. Мұндай сценарий жүзеге асса, Таяу Шығыстан мұнай жеткізу мәселесі де біртіндеп тұрақтануы ықтимал.
Sparta Commodities компаниясының аға сарапшысы Джун Го нарықтағы өзгерістерді АҚШ-тағы аралық сайлаудың ықтимал саяси салдарымен байланыстырады. Оның айтуынша, инвесторлар сайлау қорытындысы Дональд Трамптың Иранға қатысты әскери саясатына қалай әсер ететінін бағалап, қақтығыстың аяқталу мүмкіндігін мұнай бағасына енгізе бастаған.
Бұл болжамның мәні бірнеше жайттан көрінеді:
- Демократтардың Конгрестегі ықпалы артып, Трамп әкімшілігінің әскери шешімдеріне саяси шектеулер күшеюі мүмкін.
- Республикалық партияның позициясы әлсіреген жағдайда президентке әскери науқанды жалғастыру қиындай түседі.
- Мұндай саяси ахуал дипломатиялық келіссөздерге жол ашуы ықтимал.
- Соның нәтижесінде Иранға қарсы ауқымды әскери операцияның жалғасу қаупі төмендеуі мүмкін.
Ал қақтығыс аяқталып, мұнай жеткізілімі қалпына келеді деген үміт нарықтағы бағаға әсер ете бастайды.
Соған қарамастан, сарапшылар Таяу Шығыстағы жағдайдың қалай өрбитіні әзірге белгісіз екенін айтады. Сондықтан мұнай бағасының алдағы қозғалысы да қақтығыстың барысы мен саяси шешімдерге байланысты болмақ.
Айта кетейік, Дональд Трамп та аралық сайлаудың алдын ала нәтижесіне қатысты пікір білдірген кезде Ирандағы соғыстың дауыс беру қорытындысына ықпал еткенін мойындады.
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