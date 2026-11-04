Астанадағы «ЦОН» аумағы қоршауға алынып, адамдар шұғыл сыртқа шығарылды: Не болды?
Елордадағы ХҚКО-лардың бірінің маңы күтпеген жерден қоршауға алынды. Оқиға орнына полиция не себепті жұмылдырылды? Сөмкенің ішінде не бар?
4 Қараша 2026, 13:34
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4 Қараша 2026, 13:344 Қараша 2026, 13:34
155Фото: ©BAQ.KZ/Мөлдiр Лезбаева
Астанадағы Халыққа қызмет көрсету орталықтарының бірінің аумағы қараусыз қалған сөмкенің табылуына байланысты қоршауға алынды. Бұл туралы BAQ.KZ хабарлайды.
Оқиға Есіл ауданында, Мәңгілік Ел даңғылы бойында болған.
Әзірге сөмкенің ішінде не болғаны және оқиға орнында қандай шаралар қабылданғаны белгісіз.
BAQ.KZ редакциясы оқиғаның мән-жайын анықтау үшін Астана қаласы Полиция департаментінің баспасөз қызметіне ресми сауал жолдады. Ресми түсініктеме күтілуде.
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