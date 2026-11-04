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  • Астанадағы «ЦОН» аумағы қоршауға алынып, адамдар шұғыл сыртқа шығарылды: Не болды?

Астанадағы «ЦОН» аумағы қоршауға алынып, адамдар шұғыл сыртқа шығарылды: Не болды?

Елордадағы ХҚКО-лардың бірінің маңы күтпеген жерден қоршауға алынды. Оқиға орнына полиция не себепті жұмылдырылды? Сөмкенің ішінде не бар?

4 Қараша 2026, 13:34
АВТОР
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©BAQ.KZ/Мөлдiр Лезбаева 4 Қараша 2026, 13:34
4 Қараша 2026, 13:34
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Фото: ©BAQ.KZ/Мөлдiр Лезбаева

Астанадағы Халыққа қызмет көрсету орталықтарының бірінің аумағы қараусыз қалған сөмкенің табылуына байланысты қоршауға алынды. Бұл туралы BAQ.KZ хабарлайды.

Фото: ©BAQ.KZ/Мөлдiр Лезбаева

Оқиға Есіл ауданында, Мәңгілік Ел даңғылы бойында болған.

Фото: ©BAQ.KZ/Мөлдiр Лезбаева

Әзірге сөмкенің ішінде не болғаны және оқиға орнында қандай шаралар қабылданғаны белгісіз.

Фото: ©BAQ.KZ/Мөлдiр Лезбаева

BAQ.KZ редакциясы оқиғаның мән-жайын анықтау үшін Астана қаласы Полиция департаментінің баспасөз қызметіне ресми сауал жолдады. Ресми түсініктеме күтілуде.

 
 
 
 
 
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Публикация от BAQ.KZ ақпарат агенттігі (@baq.kaz)

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