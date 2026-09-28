Мұғалімдер күніне ұстазға не сыйлауға болады?
Қазақстанда Мұғалімдер күні 5 қазанда атап өтіледі.
Мұғалімдер күні қарсаңында ұстазға гүл сыйлау дәстүрі міндетке, жарысқа немесе ата-аналар үшін артық шығынға айналмауы тиіс. Бұл туралы Оқу-ағарту министрлігі BAQ.KZ тілшісіне берген ресми жауабында мәлімдеді.
Ведомствоның хабарлауынша, ұстазға гүл сыйлау – жақсы дәстүр. Алайда оның басты мәні гүлдің көлемі мен бағасында емес, баланың мұғалімге деген құрметінде.
Осыған байланысты гүл сыйлау әр бала мен ата-ананың ерікті таңдауы болуы керек.
Білім беру ұйымдары гүл немесе сыйлық сатып алуға бастамашылық жасамауы, ақша жинауды ұйымдастырмауы және мұны ата-аналарға міндеттемеуі тиіс, – делінген министрліктің жауабында.
Министрліктің мәліметінше, басты мақсат – мектептегі алғашқы күнді даңғазасыз, жылы әрі тәрбиелік мәнде өткізу. Сондай-ақ балаларды ұстазды құрметтеуге, қарапайымдылық пен ізгілікке тәрбиелеу көзделген.
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