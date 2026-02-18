Михаил Шайдоров әлемдік рейтингте үздік үштікке енді
Михаил Шайдоровтың еншісінде 4961 ұпай бар.
Қазақстандық мәнерлеп сырғанаушы Михаил Шайдоров қысқы Олимпиада ойындарындағы сәтті өнерінің арқасында әлемнің үздік үш мәнерлеп сырғанаушысының қатарына енді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Алтын медаль жеңіп алғаннан кейін Шайдоров Халықаралық конькишілер одағының рейтингінде 4961 ұпаймен үшінші орынға көтерілді.
Бұл рейтингтің көшбасшысы 5410 ұпай жинаған америкалық мәнерлеп сырғанаушы Илья Малинин болып отыр. Екінші орында 5096 ұпаймен жапониялық Юма Кагияма орналасқан.
Айта кетейік, қысқы Олимпиададағы алтын медаль үшін Шайдоровқа мемлекет тарапынан 250 мың АҚШ доллары көлемінде сыйақы беріледі. Сонымен қатар жүлдегерге II дәрежелі "Барыс" ордені табысталады.
