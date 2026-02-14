Тарихи сәт! Михаил Шайдоров – Милан Олимпиадасының чемпионы
Ол жарыс барысында алғаш рет бес бірдей төрттік секіру элементін сәтті орындады.
Бүгiн 2026, 03:09
257Фото: Туризм және спорт министрлігі
Италияда өткен XXV қысқы Олимпия ойындарында мәнерлеп сырғанаудан ерлер арасындағы жарыс қорытындыланды. Қазақстандық спортшы Михаил Шайдоров еркін бағдарламасында рекордтық 198.64 ұпай жинап, Олимпиада чемпионы атанды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Әлем чемпионатының күміс жүлдегері атанған ол жарыс барысында алғаш рет бес бірдей төрттік секіру элементін сәтті орындады. Жалпы қорытынды ұпай саны – 291.58.
Турнир қорытындысы (24 қатысушы):
- 1-орын – Михаил Шайдоров – 291.58 ұпай
- 2-орын – Юма Кагияма (Жапония) – 280.06 ұпай
- 3-орын – Шун Сато (Жапония) – 274.90 ұпай
Осылайша Қазақстан тарихында қысқы Олимпиада ойындарында мәнерлеп сырғанаудан алғаш рет алтын медаль жеңіп алынды. Бұған дейін бұл спорт түрінен 2014 жылғы Сочи Олимпиадасы ойындарында Денис Тен қола жүлде еншілеген еді.
Айта кетейік, Қазақстан атынан қысқы Олимпиададағы соңғы алтын жүлдені 1994 жылғы Лиллехаммер Олимпиадасы кезінде шаңғышы Владимир Смирнов жеңіп алған болатын.
ҚР Туризм және спорт министрі Ербол Мырзабосынов спортшыны тарихи жеңісімен құттықтап, бұл жетістік еліміздегі қысқы спорттың дамуына серпін беретінін атап өтті.
