Астанада тағы да өрт шықты: Екі қабатты ғимараттың шатыры толықтай жанып жатыр
Қосалқа көшесіндегі ғимараттың шатыры толықтай жанып жатыр. Қатты түтін мен жоғары жанғыш жүктеме өртті сөндіруді қиындатқан.
Бүгiн 2026, 16:54
Астана қаласының Алматы ауданында Қосалқа көшесінде екі қабатты тұрғын емес ғимараттың шатыры өртенді. Осы сәтте Төтенше жағдайлар министрлігінің қызметкерлері өртті сөндіруде.
Алғашқы өрт сөндіру бөлімшелері келген кезде ғимараттың шатыры толықтай отқа оранған болатын. Ашық жану байқалды, өрт дамыған деңгейге жеткен.
Суды үздіксіз беру ұйымдастырылып, сөндіруге бірнеше су оқпандары берілді. Оқиға орнында өрт сөндіру штабы құрылды, - деп хабарлады ТЖМ.
Өртті сөндіру жұмыстары жоғары жанғыш жүктеме мен қатты түтіндену салдарынан қиындап отыр.
112 пультіне зардап шеккендер туралы ақпарат түскен жоқ.
Еске сала кетейік, кеше де, яғни 2026 жылғы 18 мамырда Астанада екі қабатты ғимарат өртке оранған болатын.4
