Қасым-Жомарт Тоқаев барша спорт жанкүйерлері мен ел азаматтары бұл айтулы жетістікті мақтан тұтатынын жеткізді.
Қасым-Жомарт Тоқаев Михаил Шайдоровты Қысқы Олимпиада ойындарының чемпионы атануымен құттықтады, деп хабарлайды BAQ.KZ Ақорданың баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Мемлекет басшысы спортшының мәнерлеп сырғанаудан ел тарихында тұңғыш рет алтын медаль жеңіп алуын тарихи маңызы зор жетістік деп атап өтті. Президент атлеттің жоғары шеберлігі мен жеңіске деген ерік-жігеріне ерекше тоқталып, алғыс білдірді.
Сондай-ақ Мемлекет басшысы Михаил Шайдоровты II дәрежелі «Барыс» орденімен марапаттау туралы шешім қабылдады. Жаттықтырушыларға және тиісті министрлікке де атқарған еңбегі үшін ризашылығын білдірді.
Президент Олимпиада чемпионына алдағы уақытта да толайым табыс пен жаңа жеңістер тіледі.
