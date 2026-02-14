Геннадий Головкин Михаил Шайдоровты Олимпиада алтынымен құттықтады
Геннадий Головкин Олимпиада ойындарының алтын жүлдегері Михаил Шайдоровты жеңісімен құттықтады, деп хабарлайды BAQ.KZ Qazsport-қа сілтеме жасап.
Чемпионның айтуынша, бұл — жылдар бойғы еңбектің, мінездің, тәртіптің және өзіңе соңына дейін сенудің нәтижесі.
Біз сені құттықтаймыз, сен бұған лайықсың. Сен тарих жасадың, - деді Геннадий Головкин.
