Фото: ҰОК

Геннадий Головкин Олимпиада ойындарының алтын жүлдегері Михаил Шайдоровты жеңісімен құттықтады, деп хабарлайды BAQ.KZ Qazsport-қа сілтеме жасап.

Чемпионның айтуынша, бұл — жылдар бойғы еңбектің, мінездің, тәртіптің және өзіңе соңына дейін сенудің нәтижесі.

Біз сені құттықтаймыз, сен бұған лайықсың. Сен тарих жасадың, - деді Геннадий Головкин.

