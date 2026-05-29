Мектептегі заңсыздық: Алматы облысында 1000-нан астам балаға тегін ыстық тамақ берілмеген
1 мыңнан астам бала ыстық тамақпен қамтамасыз етілмеген.
Алматы облысының прокуратурасы білім беру саласында балалардың құқықтарының бұзылуын анықтады.
Белгілі болғандай, мектепте 1000-нан астам бала ыстық тамақ ішпеген.
Қолданыстағы заңнамаға сәйкес, мемлекеттік білім беру ұйымдарында атаулы әлеуметтік көмек алатын отбасылардың балалары тегін ыстық тамақпен қамтамасыз етілуге тиіс.
Алайда жүргізілген тексеру нәтижесінде облыстың 70-тен астам мектебінде: Еңбекшіқазақ ауданы – 45, Талғар – 7, Жамбыл – 5, Ұйғыр – 14, Қарасай – 4, Қонаев қаласы – 9 мектепте аталған талаптардың сақталмағаны анықталды. Нәтижесінде 1 101 бала мемлекеттік қолдаудың бұл түрімен қамтылмаған, - деп хабарлады Алматы облысы прокуратурасының баспасөз қызметі.
Прокурорлық қадағалау актілері бойынша балалардың құқықтары қалпына келтіріліп, барлық оқушы тиісті тамақпен қамтамасыз етілді, кінәлі лауазымды тұлғалар жауапкершілікке тартылды.
Жалпы ағымдағы жылдың басынан бері облыс прокуратурасымен 30 мыңға жуық баланың құқықтары мен заңды мүдделері қорғалды.
Еске салайық, бұған дейін мектептерде тексеру жүргізіліп, министрлік алаңдатарлық дерек жариялады.
Тағы оқи отырыңыздар:
Қазақстан мектептерінде тамақтану қаншалықты қымбаттады
Депутат дабыл қақты: Балаларға тегін беріліп жатқан тамақ қоқысқа тасталып жатыр
Жасөспірімдер фастфуд пен энергетикалық сусындарға әуес – Бектенов
Ең оқылған:
- Жаңа 500 теңге: Ұлттық банк маңызды мәлімдеме жасады
- Әл-Фарабидағы қайғылы оқиға: Мас күйінде көлік айдаған кәсіпкердің соты басталды
- Ақмола облысында көкпар кезінде жасөспірім көз жұмды
- Тоқаев: Қазақстанның Ресей экономикасына салған инвестициясы 29 млрд доллардан асты
- Садыр Жапаров ЕАЭО саммитіне қатысу үшін Астанаға келді