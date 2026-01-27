Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Жасөспірімдер фастфуд пен энергетикалық сусындарға әуес – Бектенов

Бүгiн, 11:21
Бүгiн, 11:21
204
pixabay.com
Фото: pixabay.com

Денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарованың баяндамасынан кейін Премьер-министр Олжас Бектенов балалар мен жасөспірімдердің дұрыс тамақтануына қатысты мәселені көтерді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Үкімет басшысы балалар тағамы бүгінде өзекті әрі алаңдатарлық мәселеге айналғанын айтады.

Балалардың тамағы – өте маңызды мәселе. Өкінішке қарай, балалар мен жасөспірімдер көбіне фастфуд пен энергетикалық сусындарға әуес, тіпті кей жағдайда тәуелді болып барады. Бұл – өте қауіпті үрдіс. Мұндай жағдайға ел болып, қоғам болып тойтарыс беруіміз керек. Осы бағытта нақты ұсыныстар енгізіңіздер, – деді Олжас Бектенов.

