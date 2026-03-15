Мәулен Әшімбаев референдумда дауыс берді
Бүгiн 2026, 08:58
БӨЛІСУ
85Фото: Сенат
Сенат Төрағасы Мәулен Әшімбаев жаңа Конституцияға байланысты республикалық референдумда дауыс берді. Ол өз таңдауын Ұлттық кітапхана ғимаратында орналасқан дауыс беру учаскесінде жасады, деп хабарлайды BAQ.KZ сенаттың баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Осы орайда ол референдумның тарихи маңызына тоқталып, әрбір дауыс елдің болашақ даму бағытын айқындауда ерекше рөл атқаратынын атап өтті. Сондай-ақ бұл науқан азаматтардың мемлекеттік маңызы бар шешімдер қабылдауға тікелей қатысуына мүмкіндік беретінін айтты.
Сондай-ақ азаматтарды референдумға белсенді қатысып, ел тағдырына қатысты маңызды шешімге өз үлесін қосуға шақырды.
