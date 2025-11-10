Маңғыстау жолында дала мысығы байқалды

Әлеуметтік желілерде Ақтау маңындағы далалық жолда жүргізушінің жолда жатқан жануарды көрген видеосы пайда болды. Көптеген қолданушылар бұл сирек кездесетін жыртқыш деп болжады және пікірлерде болжамдарын жазды. Бұл жағдайға ECOJER қауымдастығының аймақтық экологиялық кеңесінің төрағасы Әділбек Қозыбаков пікір білдірді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі Lada.kz-ке сілтеме жасап.
Видеода ер адам далалық жолда келе жатып, жолдың ортасында жайқалып жатқан жабайы мысықты көреді. Жануар шамның жарығына еш реакция көрсетпей тыныш жатыр. Жүргізуші бірнеше рет фарларын қосып-өшіргеннен кейін мысық кенет секіріп, қашып кетеді.
Белгілі болғандай, видео 9 қарашада Сайотес ауылы маңында түсірілген.
Әділбек Қозыбақовтың айтуынша, кадрдағы жануар Қызыл кітапқа енбеген дала мысығы. Экологтың түсіндіруінше, мұндай әрекет – жабайы жануарлардың жарыққа берген табиғи реакциясы.
Фар жағып тұрғанда жануарлар бір сәтке орындарында қатып қалуы мүмкін. Бұл қалыпты жағдай. Кот, ең әдетте, қоян, тышқан немесе керік секілді кеміргіштерді аулап жүрген болар, – дейді эколог.
Сонымен қатар, ол жабайы жануарға жақындауға мүлде болмайтынын ескертті, себебі ол қымыздық (жұқпалы ауру) тасушысы болуы мүмкін.
Жануарға тимеу және тамақ бермеу дұрыс. Жақында Бейнеуде бір әйел жабайы мысық тістегеннен кейін қымыздықтан көз жұмған жағдай тіркелді, – деп қосты Әділбек Қозыбаков.
