Өскемендегі перзентхананың терезесінен сирек кездесетін үкі көрінді

Өскемендегі Ана мен бала орталығының терезесінен сирек кездесетін сұр үкі көрінді. Табиғаттың тосын сыйы перзентхана қызметкерлері мен аналарды таңғалдырды. Бұл құс қалада өте сирек кездеседі, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Бүгін Ана мен бала орталығының қызметкерлері мен аналар сирек кездесетін көріністі тамашалады. Перзентхана терезесінің сыртында сұр үкі қонған. Бұл құс әдетте қала ішінде кездеспейді, көбіне түнде ғана көрінеді. Осындай сәттер бізге қаламыздағы жасыл аймақтарды сақтау қаншалықты маңызды екенін еске салады – өйткені дәл сол жерлер жабайы табиғат өкілдерінің мекеніне айналады, – делінген орталықтың Instagram парақшасындағы жазбада.
Желі қолданушылары бұл ерекше оқиғаға әзілмен пікір қалдырды:
Тырнаның орнына келген сияқты.
Лейлек (аист) демалыста, енді үкі кезекке шыққан шығар, – деп жазды олар.