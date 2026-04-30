Лондонда екі еврей пышақ жарақатын алды: Оқиғаны террористік акт деп бағалады
Құқық қорғау органдары 45 жастағы күдіктіні оқиға орнында ұстап, қамауға алды.
Лондонның солтүстігіндегі Голдерс Грин ауданында екі еврей ер адам пышақ жарақатын алды. Полиция бұл оқиғаны террористік акт ретінде бағалап, ресми тергеу бастады, деп хабарлайды BAQ.KZ Reuters-ке сілтеме жасап.
Алдын ала мәлімет бойынша, 70 және 30 жастан асқан екі ер адам көшеде жүрген кезде шабуылға ұшыраған. Екеуі де ауруханаға жеткізіліп, қазіргі жағдайы тұрақты деп хабарланды. Құқық қорғау органдары 45 жастағы күдіктіні оқиға орнында ұстап, қамауға алды.
Полицияның мәліметінше, күдікті бұрын сотты болған және психикалық денсаулығына байланысты мәселелері бар. Ол полицейлерге де шабуыл жасауға әрекеттенген, алайда жарақат алмаған.
Оқиға Лондондағы еврей қауымдастығына қарсы соңғы уақыттағы шабуылдар мен өртеу фактілерінен кейін орын алған. Бұл жағдай қоғамда алаңдаушылық тудырып, қауіпсіздік шараларын күшейту туралы талаптарды күшейтті.
Ұлыбритания билігі еврей қауымдастығын қорғау үшін қосымша ресурстар бөлінетінін мәлімдеді. Сонымен қатар, оқиғаның себептері мен ықтимал байланыстары, соның ішінде шетелдік ықпал болуы мүмкін деген нұсқалар да тексерілуде.
Лондон полициясы тергеу жалғасып жатқанын және оқиғаның барлық мән-жайы анықталатынын хабарлады.
