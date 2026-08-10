Көршісі күдікке ілінді: Атбасарда әйел үйінен ауыр пышақ жарақатымен табылды
58 жастағы әйел бірнеше пышақ жарақатынан кейін қансырап жатқан жерінен табылған. Полиция күдіктіні ұстады. Тергеу басталды.
Ақмола облысының Атбасар қаласында 58 жастағы әйел бірнеше жерінен пышақ жарақатын алып, өз үйінен қансырап жатқан жерінен табылды.
Оқиға туралы не белгілі?
Алдын ала мәлімет бойынша, оқиға Атбасардағы үйлердің бірінде болған. Полиция қызметкерлері үйге кіру үшін есікті бұзуға мәжбүр болған.
58 жастағы әйел ес-түссіз күйде табылған. Әлеуметтік желілерде тараған ақпаратқа сәйкес, оның іш тұсына бірнеше жерден пышақ жарақаты салынған.
Алдын ала болжам бойынша, оқиғаға жәбірленушінің көршісі қатысы болуы мүмкін. Оқиғадан кейін әйел үйдің есігін сыртынан жауып, оқиға орнынан кетіп қалған деген ақпарат бар.
Күдікті ұсталды
Ақмола облысы Полиция департаментінің хабарлауынша, аталған факті бойынша денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіру туралы баппен қылмыстық іс қозғалды.
Күдікті ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды, – деп хабарлады ведомство.
Полиция тергеу жүргізіп жатыр
Қазіргі уақытта оқиғаның барлық мән-жайын анықтау үшін қажетті тергеу амалдары жүргізіліп жатыр.
Полиция мәліметінше, істің өзге де мән-жайлары әзірге жарияланбайды. Күдіктінің әрекетіне түпкілікті құқықтық баға тергеу нәтижесінде беріледі.
Еске салсақ, Солтүстік Кирде 22 жастағы қазақстандық бойжеткенді пышақтап кеткен болатын. Бойжеткен ауыр жарақаттанған, дәрігерлер оның өмірі үшін күресіп жатқанын хабарладық.
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