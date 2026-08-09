Атырауда тұрғындар күдіктінің ұсталуын адам ұрлау әрекеті деп ойлап қалған
Полиция әлеуметтік желі қолданушыларын тексерілмеген ақпаратты таратпауға шақырды.
8 тамыз күні кешке Атыраудың орталық алаңында өтіп бара жатқан адамдар жас жігіттің ұсталғанына куә болды. Оның қарсылық көрсетіп, айқайлағанын көрген куәгерлер белгісіз біреулер жігітті күштеп көлікке отырғызбақ болып жатыр деп ойлаған.
Полиция мәліметінше, оқиға шамамен сағат 20:40-та болған. Ер адам қарсылық көрсеткен жас жігітті көлікке отырғызуға әрекеттенген. Оқиға орнына көп ұзамай адамдар жиналып, куәгерлердің бірі болған жағдайды видеоға түсіре бастаған.
Куәгерлердің сөзінше, ер адам өзін полиция қызметкері ретінде таныстырып, жас жігіттің қылмыстық іс бойынша куәгер екенін айтқан. Мұны естіген тұрғындар полиция шақырған.
Кейін Атырау облысының Полиция департаменті оқиғаның мән-жайын түсіндірді. Белгілі болғандай, ұсталған азамат 19 жаста. Полиция қызметкерлері оны ұрлық жасады деген күдікпен бөлімшеге жеткізіп жатқан.
Видеода полиция қызметкерлерінің ұрлық жасады деген күдікке ілінген 19 жастағы азаматты полиция бөліміне жеткізіп жатқаны түсірілген. Күдіктіні жеткізу кезінде куәгерлер полиция қызметкерлерінің әрекетіне кедергі келтірген. Оқиғаның барлық мән-жайы тексерілгеннен кейін құқықтық баға беріледі, – деп мәлімдеді ведомство.
Полиция әлеуметтік желі қолданушыларын тексерілмеген ақпаратты таратпауға және ресми мәліметтерге сүйенуге шақырды.
Оқиғаның мән-жайы мен оған қатысушылардың әрекеттеріне тексеру қорытындысы бойынша баға беріледі.
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