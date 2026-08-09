9 тамызға арналған валюта бағамы жарияланды
Астана, Алматы және Шымкенттегі ақша айырбастау орындарында доллар, еуро және рубльдің 9 тамыздағы орташа сатып алу және сату бағамдары жарияланды.
9 Тамыз 2026, 12:09
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