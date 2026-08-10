Аптап ыстық және найзағай: Синоптиктер 17 облыста ескерту жариялады
Өрт қаупі де жоғары деңгейде сақталады. Бірқатар облыста төтенше өрт қаупі жарияланған.
«Қазгидромет» бүгінге, 10 тамызға арналған дауылды ескерту жариялады. Ескерту Астана, Алматы, Шымкент қалалары мен барлық 17 облысты қамтиды.
Еліміздің бірқатар өңірінде аптап ыстық, қатты жел, найзағай, жаңбыр, бұршақ және дауыл күтіледі. Сонымен қатар көптеген облыста жоғары және төтенше өрт қаупі сақталады.
Қызылорда облысында ауа температурасы күндіз +40...+43°C-қа дейін көтерілсе, Түркістан облысында +41°C, Жамбыл облысында +40°C, Атырау облысында +39°C-қа дейін жетеді. Ұлытау, Қарағанды, Жетісу, Ақтөбе, Павлодар, Ақмола және басқа да өңірлерде күн ыстық болады.
Алматы облысының таулы аймақтарында, сондай-ақ Іле Алатауында жаңбыр, найзағай, бұршақ және дауыл болжанады. Солтүстік Қазақстан, Батыс Қазақстан, Қостанай және Атырау облыстарында да найзағай, бұршақ пен қатты жел күтіледі.
Жекелеген өңірлерде желдің жылдамдығы 15-20 м/с, ал кей жерлерде 23-28 м/с-қа дейін жетуі мүмкін. Солтүстік Қазақстан облысының оңтүстігінде шаңды дауыл болжанады.
Өрт қаупі де жоғары деңгейде сақталады. Бірқатар облыста төтенше өрт қаупі жарияланған. Осыған байланысты тұрғындарға қауіпсіздік талаптарын сақтап, ауа райының өзгеруіне байланысты сақтық шараларын күшейту ұсынылады.
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