Конституция референдумда дауыс берді
Ерекше есімді азамат өз таңдауын жасады.
Есім – адамға жай ғана берілетін сөз емес. Конституция Нарбаева үшін бұл есім оның өмірі мен азаматтық ұстанымын айқындайтын ішкі күш-жігердің символына айналған. 1958 жылы дүниеге келген ол көптеген адамдар үшін балаларды маңызды саяси ұғымдардың немесе мерекелердің атымен атаудың жақсы дәстүрінің белгісіндей көрінетін есімді иеленді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Дегенмен, ол үшін бұл атау жай ғана әріптердің жиынтығы емес, өмірлік ұстанымға айналды. Ол бұл есімді 68 жыл бойы иеленіп жүр және осы уақыт ішінде дәуірлер өзгерді, бірақ оның елдегі ең маңызды оқиғаларға деген көзқарасы өзгерген жоқ.
Бүгін Конституция Нарбаева референдумға қатысты. Оның дауысы – жай ғана азаматтық таңдау емес. Бұл – әрбір дауыс маңызды саналатын тарихи күн. Оның үстіне, өз есімі де оны белсенді азаматтық ұстаным танытуға үндеп тұрғандай.
Осынау сәттің маңызын асыра бағалау да қиын секілді. Конституция қайта қаралып жатқан күні дәл осы заңмен есімі тікелей байланысты адамның дауыс беруі – ерекше символдық мәнге ие. Конституция азаматтардың құқықтары мен міндеттері сияқты негізгі мәселелерге қатысты референдумға қатысу арқылы өзінің азаматтық кемелденуі мен белсенділігін паш етті. Ол үшін бұл жай бюрократиялық процесс емес, әр дауыс маңызды саналатын маңызды оқиға.
Мен өте қуаныштымын. Мен үшін қолдауды сезіну маңызды және ол бүгін шынымен де сезіледі. Әсіресе, барлығы шын жүректен жасалған кезде оның бағасы артады, – деді Конституция Нарбаева.
Осынау елдік іске қатысуының маңызын түсінуі оның өз таңдауына деген жауапкершілігін арттыра түсті. Өйткені ол осы маңызды оқиғаға қатысу – тек жеке үлесі ғана емес, сонымен қатар оның азаматтық ұстанымына адалдығын айқындайтын символ екенін жақсы түсінеді.
