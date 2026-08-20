Колумбиядағы жер сілкінісінен қаза тапқандар саны 312-ге жетті
Қазір құтқару жұмыстары жалғасып, жоғалған адамдарды іздеу шаралары жүргізіліп жатыр.
20 Тамыз 2026, 01:29
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20 Тамыз 2026, 01:2920 Тамыз 2026, 01:29
107Фото: REUTERS/Juan Felipe Leon
Колумбиядағы жойқын жер сілкінісінен қаза тапқандар саны 312 адамға жетті. Тағы 290 адам хабар-ошарсыз кеткен, деп хабарлады елдің Табиғи апаттар қаупін басқару қызметі.
Ведомствоның мәліметінше, табиғи апат салдарынан 4 380 адам жараланған. Құтқарушылар үйінділер астынан 358 адамды аман алып шыққан. Сонымен қатар мамандар 485 жануарды құтқарды.
Жер сілкінісі 10 тамызда болған. Сейсмологтардың нақтыланған мәліметі бойынша, оның магнитудасы 7,4-ке жеткен. Бұл Колумбияда соңғы бірнеше онжылдықтағы ең күшті жер сілкіністерінің бірі болды.
Табиғи апаттан кейін Колумбия билігі ұлттық төтенше жағдай режимін жариялады. Қазір құтқару жұмыстары жалғасып, жоғалған адамдарды іздеу шаралары жүргізіліп жатыр.
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