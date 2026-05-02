Көкшетауда үй өртеніп, екі газ баллоны жарылды
Өрт қасақана қойылған дейді
Бүгiн 2026, 21:13
Бүгiн 2026, 21:13Бүгiн 2026, 21:13
Фото: скрин
Ақмола облысының орталығында екі пәтерлі жеке тұрғын үйде өрт орын алды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Өрттің жалпы ауданы 120 шаршы метрді құрады. Өрт сөндіру жұмыстары өрт сөндіру бөлімшелері келгенге дейін екі газ баллонының жарылуымен қиындап, бұл жалынның тез таралуына себеп болды.
Өрт шақырту түскен сәттен бастап 40 минут ішінде сөндірілді. Өртті сөндіру барысында тағы екі газ баллоны шығарылды.
Зардап шеккендер жоқ. Өрттің алдын ала себебі - қасақана өртеу
Ең оқылған:
- Басты күшіміз – бірлік: Шерзод Пулатов Бірлік күнінің маңызын түсіндірді
- Су деңгейі көтерілді: Түркістан облысында 81 адам эвакуацияланды
- Непалда жантүршігерлік апаттан 17 адам қаза тапты
- Астанада Президент атынан мемлекеттік наградалар табысталды
- Павлодардағы үш жастағы қыздың өлімі: Әкесі сотталып жатыр