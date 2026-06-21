Көкшетауда бес адам лифтіде қамалып қалды
Оқиғалар салдарынан ешкім зардап шеккен жоқ.
Кеше 2026, 23:57
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Кеше 2026, 23:57Кеше 2026, 23:57
38Фото: Getty Images
Алғашқы оқиғада 2019 жылы туған бала ұзақ уақыт бойы анасына есік ашпаған. Құтқарушылар альпинистік құрал-жабдықтың көмегімен бесінші қабаттағы балкон арқылы пәтерге кіріп, есікті ашқан. Бала анасына тапсырылды. Медициналық көмек қажет болған жоқ.
Екінші жағдайда лифтіде бес адамнан тұратын отбасы қалып қойған. Олардың үшеуі – балалар. Қызмет көрсетуші ұйым мамандарын ұзақ күткеннен кейін оқиға орнына жедел-құтқару жасағының қызметкерлері келіп, лифт есігін ашып, адамдарды сыртқа шығарды.
Оқиғалар салдарынан ешкім зардап шеккен жоқ.
ТЖМ азаматтарға балаларды қараусыз қалдырмауды және төтенше жағдай кезінде сабыр сақтауды ескертеді.
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