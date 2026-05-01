Каспий теңізінде жер сілкінісі тіркелді
Фото: Primeminister.kz сайты
Каспий теңізінде жер сілкінісі болды. Сарапшылардың айтуынша, жер сілкінісінің эпицентрі 27 шақырым тереңдікте болған, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Operativmm мәліметі бойынша, Әзербайжан Ұлттық ғылым академиясы жанындағы Республикалық сейсмологиялық зерттеу орталығының Жер сілкінісін зерттеу бюросы бұл туралы 2026 жылғы 2 мамырда хабарлады.
Сарапшылардың айтуынша, жер сілкінісі жергілікті уақыт бойынша таңғы сағат 9:50-де тіркелген. Жер сілкінісінің магнитудасы 3,0 болды, ал эпицентрі 27 шақырым тереңдікте орналасқан.
Айта кету керек, Каспий аймағы сейсмикалық белсенді аймақ болып табылады, онда әртүрлі қарқындылықтағы жер қыртысының дірілдері мерзімді түрде тіркеледі.
