Картоп пюресіндегі телефон: Ақтөбеде заңсыз әрекет әшкереленді

Түрмеге тыйым салынған заттарды кіргізуге әрекеттену оқиғасы тіркелді.

27 Шілде 2026, 20:45
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
polisia.kz 27 Шілде 2026, 20:45
27 Шілде 2026, 20:45
71
Фото: polisia.kz

Ақтөбе облысы бойынша Қылмыстық-атқару жүйесі департаментінің №70 мекемесінің (Тергеу изоляторы) қызметкерлері объект аумағына телефон кіргізу әрекетінің жолын кесті, деп хабарлайды BAQ.KZ Polisia.kz-ке сілтеме жасап.

«Тергеудегілердің біріне арналған сәлемдемені тексеру барысында картоп пюресінің ішінен SIM-картасы бар Nokia телефоны табылып, тәркіленді. Тыйым салынған затты беріп жібермек болған азаматқа қатысты әкімшілік материал толтырылды», – делінген хабарламада.

Аталған факт бойынша материалдар тиісті шешім қабылдау үшін сотқа жіберілді.

«Ақтөбе облысы бойынша Қылмыстық-атқару жүйесі департаменті мекемелер аумағына тыйым салынған заттарды кіргізуге әрекеттену Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жауаптылыққа әкеп соғатынын ескертеді», – деп атап өтті ІІМ.

Еске салайық, бұған дейін ШҚО-да нанға жасырылған телефондар анықталды

Ең оқылған:

Наверх