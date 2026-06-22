Испания мен Жапония жарқырады: әлем чемпионатындағы соңғы ойындарға шолу
Турнирде фавориттермен қатар орта деңгейлі командалар да жақсы ойнап жатыр.
Соңғы 24 сағат ішінде әлем чемпионатының топтық кезеңінде бірнеше маңызды ойын өтті. Бұл матчтарда фавориттер өз деңгейін көрсетті, ал кейбір кездесулерде сенсациялық нәтижелер тіркеліп, турнирдің қызығы арта түсті. Жалпы алғанда, ойындар өте жоғары қарқынмен өтіп жатыр, әрі көп құрамалар әлі де плей-офф жолдамасы үшін күрес үстінде.
Жапония – Тунис (4:0)
Күннің ең айқын жеңістерінің бірі осы матч болды. Жапония құрамасы ойынның басынан бастап толық үстемдік орнатты.
Матчтың алғашқы минуттарында-ақ жапондықтар жоғары прессинг жасап, Тунис қорғанысын қыспаққа алды. Бұл қысым тез нәтиже берді — алғашқы гол ерте соғылып, қарсыластың ойын жоспарын бұзды.
Екінші таймда Жапония қарқынын төмендетпей, шабуылын жалғастыра берді. Команданың ең басты ерекшелігі — жылдам комбинациялар мен допты тез айналдыру болды. Тунис бірнеше рет қарсы шабуыл жасауға тырысқанымен, нақты мүмкіндік аз болды.
Қорытындысында Жапония 4:0 есебімен жеңіп, топтағы позициясын күшейтті.
Испания – Сауд Арабиясы (4:0)
Испания бұл ойында толық тактикалық үстемдік көрсетті. Допқа иелік ету деңгейі өте жоғары болды, ал шабуылдағы комбинациялар өте үйлесімді шықты.
Сауд Арабиясы қорғаныста көп қателік жіберіп, испандықтардың қысымына шыдай алмады. Испания бірінші таймда-ақ матч тағдырын шешіп тастады.
Жас жұлдыз Ламин Ямаль тағы да ерекше көзге түсті. Ол тек гол соғып қана қоймай, бірнеше қауіпті шабуыл ұйымдастырды.
Испанияның ойыны бұл турнирде олардың басты фавориттердің бірі екенін тағы да дәлелдеді.
Германия – Кот-д’Ивуар (2:1)
Бұл кездесу турдың ең тартысты матчтарының бірі болды. Алғашқы минуттарда Кот-д’Ивуар күтпеген түрде алға шығып, Германияны қысымға алды.
Бірақ Германия екінші таймда ойынды толық өзгертті. Команда тактикалық тұрғыдан түзетулер енгізіп, шабуыл қарқынын күшейтті.
Дениз Ундав екі гол соғып, Германияға жеңіс сыйлады. Бұл матч Германияның психологиялық тұрғыдан мықты екенін көрсетті, өйткені олар қиын жағдайдан шыға алды.
Мексика – Оңтүстік Корея (1:0)
Бұл матч өте жабық әрі тактикалық күреске толы болды. Екі команда да қателік жасамауға тырысып, сақ ойнады.
Мексика допты көбірек бақылауда ұстап, позициялық шабуылдарға сүйенді. Оңтүстік Корея болса жылдам қарсы шабуыл арқылы жауап беруге тырысты.
Ойын тағдырын бір ғана гол шешті — стандарт жағдайдан кейінгі дәл соққы Мексикаға жеңіс әкелді.
Канада – Катар (6:0)
Канаданың бұл ойындағы жеңісі турдың ең ірі нәтижелерінің бірі болды. Команда шабуылда өте белсенді болып, қарсыласқа еш мүмкіндік бермеді.
Катар қорғанысы бірнеше рет қателесіп, канадалықтардың қысымына төтеп бере алмады. Әсіресе бірінші таймнан кейін матч толықтай Канаданың бақылауына өтті.
Бұл жеңіс Канада үшін үлкен серпіліс болса, Катар үшін ауыр соққы болды.
Капе-Верде – Уругвай (2:2)
Күннің ең үлкен сенсациялық нәтижесі осы матч болды. Капе-Верде әлемдік деңгейдегі Уругвайға лайықты қарсылық көрсетті.
Матч өте ашық өтті: екі команда да шабуылда белсенді болды. Уругвай бірнеше рет алға шыққанымен, Капе-Верде әр жолы жауап бере білді.
Бұл нәтиже Уругвай үшін күтпеген ұпай жоғалту болса, Капе-Верде үшін тарихи жетістік ретінде бағаланып отыр.
Жаңа Зеландия – Египет (1:3)
Бұл матч тең дәрежеде өтті. Жаңа Зеландия алғашқы таймда есеп ашып, біраз уақыт басымдықта болды.
Алайда екінші таймда Египет ойынды күшейтіп, шабуыл арқылы есепті теңестірді. Қалған уақытта екі команда да жеңіс голын іздегенімен, нәтиже өзгермеді.
Соңғы тәуліктегі ойындарды сараласақ: Жапония мен Испания өте сенімді жеңістерге жетті. Германия қиын матчтан кейін жеңіске жетті. Канада ең ірі есеп тіркеп, шабуыл күшін көрсетті. Бірнеше матч тең аяқталды.
Капе-Верде Уругвайға қарсы сенсация жасады
Турнирде фавориттермен қатар орта деңгейлі командалар да жақсы ойнап жатыр.
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