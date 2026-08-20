Индонезиядағы жер сілкінісі: Қаза тапқандар саны 70 адамнан асты

Босқындардың жалпы саны қазіргі уақытта 59 647 адамды құрайды.

20 Тамыз 2026, 09:10
АВТОР
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Report 20 Тамыз 2026, 09:10
20 Тамыз 2026, 09:10
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Фото: Report

Индонезияның Шығыс Нуса-Тенгара провинциясында болған жер сілкінісінен қаза тапқандар саны 71 адамға жетті.

Индонезиялық бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, Нуса-Томас және Тобаго өңіріндегі босқындардың жалпы саны қазіргі уақытта 59 647 адамды құрайды.

«Қаза тапқандар саны 71 адамға жетті, оның ішінде ең көбі Нагекео ауданында тіркелді. Нуса-Томас және Тобаго өңіріндегі босқындардың жалпы саны қазір 59 647 адам. Олардың ең көп бөлігі Манггараи ауданында орналасқан», – делінген хабарламада.

Айта кетейік, 15 тамызда магнитудасы 7,7 болатын жер сілкінісі тіркелді.

Эпицентрге жақын орналасқан Нагекео аймағына құтқарушылар әлі жете алмаған. Опырылған топырақ жолдарды жауып, өңірде байланыс үзілген. Нагекеода шамамен 2 мың адам қауіпсіз жерге көшірілді. Тұрғын үйлер, қоймалар мен мемлекеттік ғимараттар зақымданған.

Жер сілкінісінен кейін Индонезияның бірнеше ауданында биіктігі бір метрге жетпейтін цунами толқындары тіркелді.

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