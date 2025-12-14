Хамас Газада балалар тағамын жасырып жүрген деген күдікке ілікті

Белсенділер ХАМАС-тың гуманитарлық көмекті Газа Денсаулық сақтау министрлігіне тиесілі құпия қоймаларда жасырғанын айтады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Bild басылымының хабарлауынша, ХАМАС Газа секторындағы аштықты ушықтыру үшін нәресте қоспаларының айтарлықтай қорын әдейі жасырды деп айыпталуда.
Британдық БАҚ-тың хабарлауынша, қорда бейбіт тұрғындарға таратылмаған тонналаған нәресте қоспалары мен нәресте тағамдары болған.
Атлантикалық кеңестің зерттеушісі және Project Unified Assistance қайырымдылық ұйымының негізін қалаушы, палестиналық Ахмад Фуад Әлхатиб сын айтты. Ол Газадан алынған деп мәлімдеген X әлеуметтік желі сайтында бейнежазба жариялады. Кадрда нәресте қоспаларының көп мөлшердегі қораптары көрсетілген.
Әлхатиб ХАМАС-тың Газа Денсаулық сақтау министрлігіне тиесілі құпия қоймаларда нәресте қоспалары мен ауыз суды жасырғанын мәлімдеді. Ол мақсат гуманитарлық жағдайды нашарлатып, халықаралық қысымды күшейту және Израильдің соққыларын тоқтату үшін аштық туралы әңгіме жасау болғанын айтты. Әлхатибтің айтуынша, бұл ХАМАС-қа қарсы мұндай айыптаулар алғаш рет айтылып отырған жоқ. Ол Газадағы белсенділер жақында атысты тоқтату кезінде гуманитарлық көмек келгеннен кейін жасырылған тонналаған нәресте қоспаларын әдейі тастау жағдайларын тіркегенін мәлімдеді.