«Халықтық құрылыс» бағдарламасы ауыл-аймақтардың одан әрі дамуына жаңаша серпін беруге тиіс – Тоқаев
Мемлекет басшысы ауыл шаруашылығы еңбеккерлерінің үшінші форумында «Халықтық құрылыс» бағдарламасы ауыл-аймақтардың одан әрі дамуына жаңаша серпін беруге тиіс екенін айтты.
«Бұл орайда ауылдардың өсіп-өркендеуіне үлес қосып, тұрғындарды тұрақты жұмыспен қамтып отырған кәсіпорындарға айрықша назар аудару қажет. Әсіресе, ірі шаруа қожалықтары орналасқан аудандардағы инженерлік желілерді жетілдіріп, олардың сапалы жұмысына қажетті кіреберіс жолдар салу керек», - деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Айта кетейік, бұған дейін Президент агроөнеркәсіп өнімдері экспортының көлемі екі есе ұлғайып, 7 миллиард долларға жуықтағанын айтты.
Сондай-ақ, Президент Үкімет ауылды міндетті түрде назарға алуы керек екенін айтып, ауыл шаруашылғы саласындағы мәселелерге назар аударды.
Ең оқылған:
- 10 мың тас пен 4,5 метрлік алтын қанат: «Әлем аруына» қатысатын Алина Ридің киімі таныстырылды
- 2027 жылдан бастап жұмыссыздарға төленетін жәрдемақы мөлшері өседі
- «Үш елдің шешіміне жай ғана қосыла салғымыз келмеді»: Дипломат ТМД құрылуы туралы пікір білдірді
- Тоқаев: Біздің стратегиялық мақсатымыз – Қазақстанды Орталық Азияның академиялық хабына айналдыру
- Тоқаев: Су қауіпсіздігі – Орталық Азияның экономикалық және әлеуметтік тұрақтылығының кепілі