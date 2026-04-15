Гүл үшін айыппұл: Қазақстанда сирень жұлуға қандай жаза бар?
Сәуір келісімен қала көшелері гүлге оранып, әлеуметтік желілерде сирень ұстап түскен суреттер көбейеді. Әсіресе қыз-келіншектерге гүл сыйлау трендке айналып отыр. Алайда көпшілік біле бермейтін бір жайт бар: көшеден гүл жұлу – заң бұзушылық.
Заң не дейді?
Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне сәйкес, жасыл желектерді зақымдағаны үшін жауапкершілік қарастырылған.
Атап айтқанда, 505-бап бойынша, жасыл желектерді бүлдіргені үшін жеке тұлғаларға – 20 АЕК айыппұл салынады. Бұл шамамен 78 000 теңге
Ал егер гүлді бұтасымен жұлып, ағашқа немесе өсімдікке елеулі зиян келтірсеңіз,онда 381-баптың 1-бөлігі қолданылады. Яғни 50 АЕК- шамамен 216 000 теңге айыппұл қарастырылған.
Көшедегі сирень – ортақ мүлік, ол қаланың экологиялық балансының бір бөлігі. Мұндай әрекеттер қаладағы жасыл желектің азаюына, экожүйенің бұзылуына әкеледі.
Ең оқылған:
- Ең төменгі жалақы 150 мың теңгеге өседі – вице-министр
- TikTok үшін тәуекел: Ақтөбеде көлік төбесінде "шоу" көрсеткендер жауапқа тартылды
- Қазақстан паспорты әлемдік рейтингте жоғарылады: Қазақстандықтар 80-ге жуық елге визасыз саяхаттайды
- Астанада Дарын Мубаров діни материалдарды заңсыз таратқаны үшін жауапқа тартылды
- Түркияда мектепте атыс болып, 16 адам жараланды