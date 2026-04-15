Сиреньнің де сұрауы бар: Рұқсатсыз жұлғандарға айыппұл салынады
Алматыда сиреньді рұқсатсыз жұлғандарға айыппұл қарастырылған. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекске сәйкес, қала аумағындағы гүлді зақымдағаны үшін жеке тұлғаларға шамамен 216 мың теңге көлемінде айыппұл салынуы мүмкін, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Аулаларда, саябақтарда және көше бойындағы өсімдік мемлекет қорғауында. Ал егер ол жекеменшік аумақта орналасса, мәселе иесімен шешіледі, келген шығынды бағалап, өтемақы талап етуге құқылы.
Полиция мәліметінше, мамыргүлді жұлу көбіне 386-бапқа жатады. Бұл бойынша да айыппұл көлемі аз емес.
Қазақстан Республикасы Әкімшілік Кодексінің 386 бабының нормаларына сәйкес жасыл желектерді күтіп ұстау немесе қорғау қағидаларын бұзғаны үшін 30 айлық есеп көрсеткіші мөлшерінде, яғни 130 мың теңгеге жуық айыппұл көзделген. Бұл да, әрине, аз сумма емес. Азаматтар міндетті түрде жеке жауапкершілікті сезінуге тиіс, – дейді қалалық ПД ресми өкілі Салтанат Әзірбек.
Ең оқылған:
- Қазақстанда айына 1 млн теңге жәрдемақы алған жұмыссыздар бар – Еңбек министрлігі статистиканы жариялады
- Ең төменгі жалақы 150 мың теңгеге өседі – вице-министр
- TikTok үшін тәуекел: Ақтөбеде көлік төбесінде "шоу" көрсеткендер жауапқа тартылды
- Қазақстан паспорты әлемдік рейтингте жоғарылады: Қазақстандықтар 80-ге жуық елге визасыз саяхаттайды
- Астанада Дарын Мубаров діни материалдарды заңсыз таратқаны үшін жауапқа тартылды