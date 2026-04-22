Грузия жасыл экономикаға көшуді жеделдетіп жатыр
Грузия президенті жасыл экономика мен су реформаларына басымдық берілетінін айтты.
Грузия президенті Михаил Кавелашвили Астанада өткен RES 2026 өңірлік экологиялық саммитінде қоршаған ортаны қорғау мәселесі елдердің экономикалық дамуы мен қоғам тұрақтылығына тікелей әсер ететінін мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Кавелашвили саммитті ұйымдастырған Қазақстан басшылығына алғыс білдірді.
Қоршаған ортаны қорғау тек саяси пікірталас тақырыбы емес. Ол біздің экономикамызға, қоғамымызға және азаматтардың күнделікті өміріне тікелей әсер етеді, - деді Михаил Кавелашвили.
Президенттің айтуынша, климаттың өзгеруі, су қауіпсіздігі, биоалуантүрліліктің азаюы және қоршаған ортаның ластануы өзара тығыз байланысты.
Осыған байланысты Грузия экологиялық басқаруды күшейтуге, климаттық саясатты дамытуға және «жасыл» әрі инклюзивті экономикаға көшуге басымдық беріп отыр.
Бұл бағыттар біздің ұлттық стратегиялық құжаттарымыздың ажырамас бөлігі және тұрақты даму қағидаттарына адалдығымызды көрсетеді, - деді ол.
Кавелашвили соңғы жылдары табиғи аумақтарды қорғау көрсеткіштері артқанын атап өтті.
Қазіргі таңда қорғалатын табиғи аумақтар ел территориясының 13%-дан астамын қамтиды. Ал жалпы қорғалатын аумақтардың үлесі шамамен 23%-ға жетті. 2035 жылға қарай бұл көрсеткішті 30%-ға дейін арттыруды көздеп отырмыз, - деді президент.
Сонымен қатар Грузияда айналмалы экономикаға көшу жұмыстары жүргізілуде.
2026 жылдың қаңтарынан бастап бір реттік пластик өнімдерге шектеулер енгізіледі, - деді ол.
Президент су ресурстарын басқару реформаларына да тоқталды.
Біз ауыз суға қолжетімділікті арттыру және ағынды суларды тазарту инфрақұрылымын дамытуға инвестиция салудамыз, - деді Кавелашвили.
Оның айтуынша, ауыл шаруашылығы мен ауылдық аумақтарды дамыту да тұрақты даму күн тәртібінің маңызды бөлігі.
Президент Грузияның өңірлік ынтымақтастықтағы рөліне назар аударды.
Грузия тарихи тұрғыдан әртүрлі аймақтарды байланыстыратын көпір рөлін атқарады. Біз өзара байланыс пен энергетикалық қауіпсіздікті нығайтуға үлес қосып келеміз, - деді ол.
Сондай-ақ ол тұрақты даму мақсаттарын іске асыруда Біріккен Ұлттар Ұйымымен ынтымақтастықтың маңызын атап өтті.
Еске салсақ, Армения президенті Ваагн Хачатурян Астанада өткен Өңірлік экологиялық саммитте Қазақстанның су ресурстарын басқару жөніндегі бастамаларын қолдайтынын мәлімдеді.
Сондай-ақ, БҰҰ Еуропалық экономикалық комиссиясының (БҰҰ Еуропалық экономикалық комиссиясы) атқарушы хатшысы Татьяна Молчан RES 2026 саммитінде климат пен технология – өңірлік ынтымақтастықтың негізгі бағыты екенін айтты.
- Моңғолия президенті: Біз киіз тұғырлықты ағайынбыз
- Тоқаев Ақордада Моңғолия президентін қарсы алды
- Әлемде: Еуропадағы газ бағасы, Жапониядағы жер сілкінісі, Ормуз бұғазындағы жағдай
- Тоқаев: Қазақстан Моңғолиямен ынтымақтастықты нығайтуға айрықша мән береді
- Ақтөбе облысында 50 рет ереже бұзған шетелдік жүргізуші анықталды