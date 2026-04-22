Татьяна Молчан: Климат пен технология – өңірлік ынтымақтастықтың негізгі бағыты
БҰҰ ЕЭК өкілі экология мен инновацияны біріктіру қажеттігін айтты
БҰҰ Еуропалық экономикалық комиссиясының (БҰҰ Еуропалық экономикалық комиссиясы) атқарушы хатшысы Татьяна Молчан RES 2026 саммитінде климат өзгерісі мен экологиялық сын-қатерлерді еңсеруде технология мен ынтымақтастықтың рөліне тоқталды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Татьяна Молчан Қазақстан үкіметіне саммитті жоғары деңгейде ұйымдастырғаны үшін алғыс білдіріп, бұл алаңның жаһандық мәселелерді бірлесіп талқылаудағы маңызын атап өтті.
Бүгінде климаттың өзгеруі, су тапшылығы және биоалуантүрліліктің азаюы сияқты сын-қатерлер күшейіп келеді. Бұл мәселелер шекара танымайды және бізді ортақ жауапкершілікке біріктіреді, - деді Татьяна Молчан.
Оның айтуынша, өңір елдерінің тәжірибесі мұндай қиындықтарды тек бірлескен әрекет арқылы еңсеруге болатынын көрсетіп отыр.
Экологиялық тұрақтылық экономикалық даму мен әлеуметтік әл-ауқаттан бөлек қарастырылмайды. Бұл - өзара тығыз байланысты үдерістер, - деді ол.
Молчан тұрақты даму мақсаттары аясындағы экологиялық саясаттың маңызын атап өтті.
Бұл тек жаһандық мақсаттар емес, олар миллиондаған адамның өміріне тікелей әсер ететін нақты міндеттер, - деді спикер.
Сонымен қатар ол технология мен инновацияның рөліне ерекше тоқталды.
Экологиялық жобаларды іске асыруда инновациялар шешуші рөл атқарады. Біз өңір елдерімен серіктестікті нығайтып, жаңа технологияларды енгізуге дайынбыз, - деді ол.
Еске салайық, бұған дейін Түрікменстан RES 2026 саммитінде өңірге қатысты ұсыныс жасады.