Армения Қазақстанның су бастамасына қолдау білдірді
Армения президенті климат өзгерісі мен су тапшылығының күшеюіне алаңдаушылық білдірді.
Армения президенті Ваагн Хачатурян Астанада өткен Өңірлік экологиялық саммитте Қазақстанның су ресурстарын басқару жөніндегі бастамаларын қолдайтынын мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Хачатурянның айтуынша, саммит экология мәселелері бойынша диалогты дамытуға маңызды алаң болды.
Бұл форум мемлекеттік органдарды, ғалымдарды және азаматтық қоғамды біріктіріп, климаттың өзгеруі мен биоалуантүрліліктің азаюы сияқты өзекті мәселелерді бірлесіп шешуге мүмкіндік береді, - деді Ваагн Хачатурян.
Президент Арменияның да климат өзгерісінің салдарымен бетпе-бет келіп отырғанын атап өтті.
Соңғы жылдары елімізде орташа температура шамамен 1°C-қа өсті. Бұл үрдіс жалғасады деп күтілуде. Соның салдарынан су тасқыны мен құрғақшылық жиілеп, су ресурстары тапшылығы артып келеді, - деді ол.
Оның айтуынша, әсіресе шалғай ауылдық өңірлерде ауыз су мәселесі өзекті болып отыр.
Су қауіпсіздігі халықтың әл-ауқатына тікелей әсер етеді, - деді Хачатурян.
Осыған байланысты Армения Қазақстанның халықаралық деңгейде су ресурстарын тиімді басқаруға бағытталған бастамаларын қолдайтынын жеткізді.
Біз жаһандық ынтымақтастықты дамытуға және су ресурстарын басқару мәселесіне ерекше назар аударуға дайынбыз. Бұл бағыттағы халықаралық консультацияларға белсенді қатысамыз, - деді ол.
Сонымен қатар Арменияның экология саласындағы халықаралық міндеттемелерді орындауға бейілді екені айтылды.
Президент биоалуантүрлілікті сақтау мәселесіне де тоқталды.
Климаттың өзгеруі экожүйелерге, азық-түлік қауіпсіздігіне және халық денсаулығына әсер етеді. Сондықтан бұл бағыттағы жаһандық күш-жігерді күшейту қажет, - деді ол.
Хачатурян Арменияда өтетін халықаралық шара туралы да мәлімдеді.
Биыл қазан айында Ереванда биоалуантүрлілік жөніндегі тараптардың 17-конференциясын өткіземіз. Баршаңызды осы маңызды іс-шараға шақырамыз, - деді президент.
Сөз соңында ол мемлекеттер арасындағы ынтымақтастықтың маңызын атап өтті.
Тек бірлескен күш-жігер арқылы ғана біз планетамызды сақтап, оны болашақ ұрпаққа жеткізе аламыз, - деді Ваагн Хачатурян.
Бұған дейін БҰҰ Еуропалық экономикалық комиссиясының (БҰҰ Еуропалық экономикалық комиссиясы) атқарушы хатшысы Татьяна Молчан RES 2026 саммитінде климат өзгерісі мен экологиялық сын-қатерлерді еңсеруде технология мен ынтымақтастықтың рөліне тоқталды. Оның сөзінше, климат пен технология – өңірлік ынтымақтастықтың негізгі бағыты.