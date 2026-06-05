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  • Бала мамандықты өзі таңдай ма, әлде өмір оны бір бағытқа итермелей ме?

Бала мамандықты өзі таңдай ма, әлде өмір оны бір бағытқа итермелей ме?

Қазір көбі IT, AI, медицина, инженерия және логистикамен байланысты мамандықтарды таңдайды.

Бүгiн 2026, 12:47
АВТОР
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©BAQ.KZ коллажы Бүгiн 2026, 12:47
Бүгiн 2026, 12:47
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Фото: ©BAQ.KZ коллажы

Бұл сұхбатта профориентолог Омарбек Көшкімбайұлымен мамандық таңдаудың көп айтыла бермейтін тұстарын талқыладық.

“Өзіңе ұнайтын істі таңда” деген кеңес расымен дұрыс па? 16-17 жаста қызығушылығы күнде өзгеретін оқушы болашағын қалай таңдауы керек? Мектептегі баға баланың нақты қабілетін көрсете ме? Ал ата-ана баласына көмектесіп жүр ме, әлде өз қорқынышын таңып жүр ме?

Қазір көбі IT, AI, медицина, инженерия және логистикамен байланысты мамандықтарды таңдайды. Бірақ сұраныстағы мамандықтың бәрі әр балаға келе бермейді. Біреу мықты ортаға түскенде ашылады. Біреу кеш оянады. Біреу “ештеңеге қызықпаймын” деп ойлайды, бірақ шын мәнінде өзіне лайық ортаны әлі кездестірмеген болуы мүмкін.

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