Зеленскиймен жеке келіссөздер бейбіт шешімге әкелмейді – Путин
Оның айтуынша, Украинамен ұзақ мерзімді келісімдер қажет, ал қысқа мерзімді бітім тек қайта топтасуға мүмкіндік береді.
Ресей президенті Владимир Путин Украина президенті Владимир Зеленскиймен жеке келіссөздер жүргізудің қазіргі жағдайда мағынасы жоқ екенін айтты.
ВВС-дің хабарлауынша, бұл мәлімдеме Зеленскийдің атысты тоқтату және тікелей келіссөздер жүргізу жөніндегі ашық үндеуінен кейін жасалды. Украина басшысы соғысты ұзартпай, келіссөздер арқылы шешу қажеттігін атап өткен еді.
Алайда Путин бұл ұсынысты «дөрекі» деп бағалап, бейбіт келіссөздер атысты тоқтатуға дейін емес, тек келісімдер дайын болғаннан кейін ғана мүмкін болатынын жеткізді.
«Әзірге мұның мағынасын көріп тұрған жоқпын», – деді ол Санкт-Петербургтегі халықаралық экономикалық форумда сөйлеген сөзінде.
Оның айтуынша, Украинамен ұзақ мерзімді келісімдер қажет, ал қысқа мерзімді бітім тек қайта топтасуға мүмкіндік береді.
Путин Ресейдің әскери әрекеттері тек «алға қойылған мақсаттарға қол жеткізілгенде» ғана тоқтайтынын мәлімдеді. Сонымен қатар Мәскеу Украинадан белгілі бір аумақтардан бас тартуды және НАТО-ға кіру жоспарынан бас тартуды талап етіп отыр.
Украина жағы болса, кез келген аумақтық жеңілдіктер жаңа қауіп-қатерге жол ашады деп есептейді және мұндай талаптарды қабылдамайтынын білдірген.
Зеленский өз кезегінде Путиннің ұстанымын сынға алып, Ресейдің соғысты жалғастыруды таңдағанын айтты.
Осы уақытта АҚШ президенті Дональд Трамп екі ел басшыларының кездесуін «оң қадам» деп бағалаған.
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