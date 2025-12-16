Газа секторындағы қаза тапқандар саны 70 667-ге жетті

Соңғы 24 сағатта Израиль армиясының Газа секторына жасаған шабуылдары салдарынан қаза тапқандар саны екі адамға артып, 70 667-ге жетті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл туралы Газа денсаулық сақтау министрлігі мәлімдеді. Ведомство мәлімдемесінде израильдік шабуылдар салдарынан қаза тапқандар мен жараланғандар, сондай-ақ қираған ғимараттардың үйінділерінен табылған мәйіттер туралы егжей-тегжейлі ақпарат берілген.
Мәліметке сәйкес, соңғы бір тәулік ішінде аймақтағы ауруханаларға үйінді астынан табылған екі адамның мәйіті, сондай-ақ алты жараланған адам жеткізілген.
Жалпы алғанда, Газада атысты тоқтату режимі күшіне енген сәттен бері 393 адам қаза тауып, 1 074 палестиналық жарақат алған, ал үйінділердің астынан 634 адамның мәйіті шығарылған.
2023 жылғы қазан айынан басталған Израиль шабуылдары салдарынан Газа секторында қаза тапқандардың жалпы саны 70 667-ге, ал жараланғандар саны 171 151-ге жетті.
Газа секторындағы атысты тоқтату және тұтқын алмасу жөніндегі келісім
АҚШ президенті Дональд Трамп 9 қазанда Мысырда өтіп жатқан келіссөздер барысында Израиль мен ХАМАС Газа секторында атысты тоқтату жоспарының алғашқы кезеңін мақұлдағанын мәлімдеді.
Мысырда қол қойылған келісім Израиль үкіметінің мақұлдауымен 10 қазанда күшіне енді.
Соған қарамастан, Израиль армиясы Газа секторында күшінде тұрған атысты тоқтату туралы келісімге қарама-қайшы түрде, әртүрлі себептерді алға тартып, палестиналықтарға қарсы шабуылдарын жалғастырып келеді.