"Ешқандай шағым түскен жоқ": ІІМ Таразда 2 жасар баланың соққыға жығылуына қатысты пікір білдірді
Бейнежазбада әйел кішкентай баланы ұрып-соғып, үлкен қызын да осы қорлыққа қатысуға мәжбүрлеген.
ІІМ Әкімшілік полиция комитеті төрағасының орынбасары Ғалым Сарғұлов әлеуметтік желілерде тараған Тараздағы екі жасар баланың соққыға жығылуы туралы резонансты бейнежазбаға қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Бейнежазбада әйелдің сәбиді ұрып-соғып, көзіне жарық түсіріп, үлкен қызына да баланы қорлауға қосылуды бұйырғаны көрінеді.
Алайда Сарғұлов бұл отбасының бұрын Жамбыл облысы ішкі істер органдарының есебінде тұрмағанын атап өтті.
Бұл отбасы бойынша бұған дейін көршілерден де, басқа азаматтардан да ешқандай арыз-шағым немесе үндеу түскен жоқ. Егер өтініш немесе белгі берілсе, учаскелік инспекторлар мен ювеналды полиция қызметкерлері материалды тіркеп, іс қозғайды және әкімдікке хабарлама жібереді, - деп түсіндірді ол.
ІІМ азаматтар тарапынан шағымдар болмаса немесе құқық бұзушылық фактілері тіркелмесе, полицияның араласуға құқықтық негізі жоқ екенін айтты.
Айта кетейік, бұған дейін әлеуметтік желілерде Тараз тұрғынының кішкентай ұлына қатыгездік көрсеткен бейнежазбасы тарады. Кадрларда әйелдің балаға физикалық күш көрсетіп, үлкен қызын да болып жатқан жағдайға қатыстыруға мәжбүрлегені көрінеді.
Еске салайық, Жамбыл облысы полиция департаментінің хабарлауынша, ҚР Қылмыстық кодексінің 140-бабының 2-бөлімі бойынша тергеу басталды.
