Тараздағы кішкентай балаға күш көрсеткен әйел: Полиция тергеуді бастады

Әлеуметтік желілерде Тараз тұрғынының кішкентай ұлына қатыгездік көрсеткен бейнежазбасы тарады. Кадрларда әйелдің балаға физикалық күш көрсетіп, үлкен қызын да болып жатқан жағдайға қатыстыруға мәжбүрлегені көрінеді. Алғашқы ақпарат бойынша, оның іс-әрекеттері бұрынғы күйеуімен жанжал салдарынан жасалған болуы мүмкін, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Балалардың құқықтарын қорғау жөніндегі уәкіл Динара Зәкиева мәлімдегендей, аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалып, балалар арнайы мекемеге орналастырылған.
Өткен аптада Жамбыл облысында баланы ұру туралы хабарлама түсті. Қылмыстық іс қозғалды. Балалар арнайы мекемеге орналастырылды, - деді Динара Зәкиева.
Жамбыл облысының полиция департаментінің хабарлауынша, Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 140-бабының 2-бөлімі бойынша тергеу басталды.
Аталған факті бойынша сотқа дейінгі тексеру жүргізілуде. Баланы медициналық қызметкерлер қарады, сот-медициналық сараптама тағайындалды, - деп хабарлады Жамбыл облысының ПД баспасөз қызметі.
Ведомство мәліметінше, әйел қажетті тергеу іс-әрекеттерін жүргізу үшін полиция бөліміне жеткізілген.
Оқиғаның толық, объективті және жан-жақты тергелуіне бағытталған іс-шаралар жүргізілуде. Сараптамалар мен тергеу әрекеттерінің нәтижелері бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сай процессуалдық шешім қабылданады, - делінген ПД хабарламасында.
Еске салайық, бұған дейін Нұркентте 4 жастағы ұлын аяусыз ұрған әйел қамауға алынғаны хабарланған.
Сондай-ақ, 2026 жылғы 26 қаңтарда белгілі болғандай, мемлекет ұзақ жылдар бойы ата-анасының қамқорлығынсыз қалған жетім балалар мен мүгедектерге қамқоршы ретінде сенім артып келген Зульфия Түленова физикалық күш қолданғаны үшін айыпталуда. Әлеуметтік желіде оның кіші қызды шашынан сүйреп, баланы бұрышқа тығып соққан видеолары пайда болды. Жамбыл облысының полиция департаменті әйелдің уақытша ұстау изоляторына жеткізілгенін хабарлады.